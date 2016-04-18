Кито, 18 апреля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Жертвами мощного землетрясения в Эквадоре стали более 260 человек, еще около 2500 получили различные травмы. Об этом, как передает НТВ, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Диего Фуэнтес.

tonkosti.ru Анды. Эквадор

Местные власти не исключают, что в ближайшее время количество погибших и пострадавших может вырасти.

В настоящее время спасательные работы, в которых задействованы военнослужащие и полицейские, продолжаются. Ранее сообщалось о 233 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, мощное землетрясение у эквадорского побережья произошло вечером 16 апреля (в Москве была уже ночь 17 апреля). Магнитуда позёмных толчков составила 7,8 балла.

В результате «удара природы» было разрушено большое количество зданий, повреждены дороги, мосты и линии электропередач. В шести регионах страны был введен режим ЧС.

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