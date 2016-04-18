Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 262
Кито, 18 апреля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Жертвами мощного землетрясения в Эквадоре стали более 260 человек, еще около 2500 получили различные травмы. Об этом, как передает НТВ, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Диего Фуэнтес.
Местные власти не исключают, что в ближайшее время количество погибших и пострадавших может вырасти.
В настоящее время спасательные работы, в которых задействованы военнослужащие и полицейские, продолжаются. Ранее сообщалось о 233 погибших.
Как передавало ИА REGNUM, мощное землетрясение у эквадорского побережья произошло вечером 16 апреля (в Москве была уже ночь 17 апреля). Магнитуда позёмных толчков составила 7,8 балла.
В результате «удара природы» было разрушено большое количество зданий, повреждены дороги, мосты и линии электропередач. В шести регионах страны был введен режим ЧС.
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