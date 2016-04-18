Омск, 18 апреля, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В Омской области сегодня, 18 апреля, произошли три крупных аварии при участии 26 автомобилей. Причиной стал туман. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

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«В областном управлении ГБДД пояснили, что сегодня в результате тумана на Черлакском тракте произошло три столкновения на различных участках трассы», — сообщили в пресс-службе.

Первое ДТП произошло с участием 14 автомобилей. Участниками остальных двух аварий стали 12 машин. Всего в ДТП пострадали семь человек, трое госпитализированы.

«В настоящее время движение на этом участке дороги восстановлено», — уточнили в пресс-службе.

Губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился создать штаб по устранению последствий ДТП. На место происшествия отправился заместитель председателя правительства Омской области Игорь Бондарев.