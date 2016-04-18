Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. «Ростов-Дон» сегодня, 18 апреля, сойдется в ответном поединке в четвертьфинальной серии чемпионата России среди женских гандбольных команд со столичным «Лучом». Встреча пройдет в ростовском Дворце спорта. В минувшие выходные дружина Яна Лесли вернулась из российской столицы с победой — 36:15. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службы донской команды.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон» в игре

В победе донской команды практически никто не сомневался. В течение всей выездной игры ростовчанки вели в счете и постоянно увеличивали свое преимущество.

«Мы всерьез настраивались на эту игру, все-таки предстоял первый матч серии плей-офф. Полагаю, все прошло отлично. Показали хороший гандбол и уверенно победили. Через эту встречу будем готовиться к игре в Тольятти. Мы ко всем соперникам относимся с уважением, однако «Луч» обязаны проходить в двух матчах», — прокомментировала Александра Степанова, забившая в матче с соперницами больше всех мячей.

Отметим, что на настроение ростовской команды могло повлиять поражение, которое «Ростов-Дон» потерпел от «Бухареста» из Румынии в рамках Лиги чемпионов. Подопечным Яна Лесли не хватило совсем немного, чтобы пробиться в финальную четверку. После поражения наставник постарался вновь мотивировать девушек на новые победы. В следующем сезоне ростовчанки обещают вновь выйти на международную арену.

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