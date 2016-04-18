«Дальнейший рост цен в России неизбежен»
Якутск, 18 апреля, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Потребительская корзина жителей России существенно сузилась из-за кризиса, при этом цены на товары в ней возросли. Так объяснил фактическое превышение темпов роста стоимости товаров над данными статистики кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Росстат считает уровень инфляции по уровня цен на товары и услуги, исходя из потребительской корзины, в которую входят в определённой пропорции потребляемые в среднем продукты питания, одежда, электроэнергия, содержание жилого помещения и транспортных средств, медицинское обслуживание, отдых и образование, то есть достаточно широкий спектр товаров и услуг, необходимых для жизни современного гражданина России. К сожалению, для значительного количества жителей страны, оказавшихся за чертой бедности, а также близких к этому уровню, эта корзина значительно сузилась из-за роста цен на них. Таким образом, на отдельные виды товаров и услуг рост цен значительно превышает данные Росстата», — пояснил эксперт.
По его мнению, дальнейший рост цен неизбежен, «так как производители товаров и услуг населению вынуждены повышать цены на них в соответствии с уровнем инфляции, таким образом, получается замкнутый круг». Юрий Данилов также подчеркнул, что правительство России вынуждено регулировать цены на товары и услуги первой необходимости. Чтобы цены стали ниже, необходимо снизить ключевую ставку ЦБ РФ до 4−6%, а также провести кредитную амнистию для населения, уверен эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, в рамках «Прямой линии» отвечая на вопрос жительницы Москвы о росте цен на продукты питания почти в два раза, отметил, что можно «верить и чеку, и правительству».
«Здесь нет никакого противоречия», — пояснил глава государства, хотя подтвердил, что рост цен на продукты питания существенный. «В прошлом году цены подросли на 14%, но в третьем квартале цены снизились. Правительство нас не вводит в заблуждение — инфляция действительно составила 12,9%», — отметил он.
По словам президента, «в известной степени рост цен — это рукотворный результат», то есть ответ России на санкции Запада. «Мы сознательно пошли на этот шаг», — заявил Путин.