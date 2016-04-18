Якутск, 18 апреля, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Потребительская корзина жителей России существенно сузилась из-за кризиса, при этом цены на товары в ней возросли. Так объяснил фактическое превышение темпов роста стоимости товаров над данными статистики кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

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«Росстат считает уровень инфляции по уровня цен на товары и услуги, исходя из потребительской корзины, в которую входят в определённой пропорции потребляемые в среднем продукты питания, одежда, электроэнергия, содержание жилого помещения и транспортных средств, медицинское обслуживание, отдых и образование, то есть достаточно широкий спектр товаров и услуг, необходимых для жизни современного гражданина России. К сожалению, для значительного количества жителей страны, оказавшихся за чертой бедности, а также близких к этому уровню, эта корзина значительно сузилась из-за роста цен на них. Таким образом, на отдельные виды товаров и услуг рост цен значительно превышает данные Росстата», — пояснил эксперт.

По его мнению, дальнейший рост цен неизбежен, «так как производители товаров и услуг населению вынуждены повышать цены на них в соответствии с уровнем инфляции, таким образом, получается замкнутый круг». Юрий Данилов также подчеркнул, что правительство России вынуждено регулировать цены на товары и услуги первой необходимости. Чтобы цены стали ниже, необходимо снизить ключевую ставку ЦБ РФ до 4−6%, а также провести кредитную амнистию для населения, уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, в рамках «Прямой линии» отвечая на вопрос жительницы Москвы о росте цен на продукты питания почти в два раза, отметил, что можно «верить и чеку, и правительству».

«Здесь нет никакого противоречия», — пояснил глава государства, хотя подтвердил, что рост цен на продукты питания существенный. «В прошлом году цены подросли на 14%, но в третьем квартале цены снизились. Правительство нас не вводит в заблуждение — инфляция действительно составила 12,9%», — отметил он.

По словам президента, «в известной степени рост цен — это рукотворный результат», то есть ответ России на санкции Запада. «Мы сознательно пошли на этот шаг», — заявил Путин.