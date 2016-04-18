Бразилиа, 18 апреля, 2016, 06:00 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 апреля, состоялось голосование за импичмент президенту Бразилии Дилме Руссефф. Согласно результатам голосования, 342 человека — две трети членов палаты депутатов нижней палаты бразильского конгресса — высказали недоверие главе государства. Об этом сообщает местный телеканал Globo, ведя прямую трансляцию из зала заседаний.

lastampa.it Бразильский конгресс

Дискуссия проходила в палате депутатов довольно оживленно и громко. По регламенту, каждый политик выходил к микрофону и в течение десяти минут объявлял о своем решении, голосуя «за» или «против». Однако большинство спикеров не смогли уложиться в отведенный срок и говорили в основном о судьбе пока еще действующего президента Бразилии.

Чтобы отстранить главу государства от власти, в верхней палате конгресса потребуется, чтобы за соответствующее решение проголосовало большинство депутатов. Таким образом, если более 50% членов верхней палаты выскажутся за импичмент, то полномочия Руссефф будут приостановлены автоматически. Обязанности главы государства будет выполнять вице-президент Бразилии и председатель Партии демократического движения Мишель Темер.

Напомним, что поводом для проведения голосования за импичмент стал коррупционный скандал с участием Дилмы Руссефф. Ее обвинили в махинациях с государственными бюджетными средствами, а также в незаконном финансировании ее избирательной кампании. Руссефф была переизбрана в 2014 году.

В преддверии голосования в конгрессе за импичмент президенту Руссефф в 17 бразильских городах организовала митинги своих сторонников против мероприятия.