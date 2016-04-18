Москва, 18 апреля, 2016, 05:17 — ИА Регнум. Целый ряд стран, включая Индию и Китай, заинтересован тем, чтобы приобрести систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф», созданную в России, заявил помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщила газета «Известия».

alghad.com С-400 «Триумф»

В настоящее время российская сторона проводит переговоры с КНР и Индией. По словам Кожина, есть огромное количество желающих приобрести российскую разработку, однако продать систему РФ может не всем.

«В первую очередь — Российская Армия, хотя переговоры идут с Китаем и Индией», — заявил помощник президента по военно-техническому сотрудничеству.

Как пишут «Известия», Индия проявила интерес к С-400 в ходе спецоперации российских ВКС в Сирии против террористов. После того, как произошло нападение турецкого истребителя на российский бомбардировщик Су-24, в Сирии был размещен комплекс ПРО. Тогда же китайская сторона выказала свое намерение приобрести российскую систему противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее, во время «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин сообщил, что после проведения операции ВКС РФ в САР к российскому оружию резко вырос интерес.