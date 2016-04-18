Москва, 18 апреля, 2016, 04:24 — ИА Регнум. МИД России осудило запуск ракет и ядерных испытаний Северной Кореей. В совместной статье замглавы российского МИД Сергея Рябкова и исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Ласины Зербо говорится, что действия властей КНДР создают опасность возникновения полномасштабного конфликта. Материал Рябкова и Зербо был опубликован 17 апреля в газете «Коммерсант» и Foreign Policy (англоязычная версия).

m.yinews.cn Ким Чен Ын c армией

Авторы статьи отмечают, что действия северокорейских властей не направлены на установление мира и стабильности в регионе. Напротив, запуски ракет и ядерные испытания лишь усиливают напряженность, создавая таким образом угрозу полномасштабного военного конфликта.

«Мы твердо уверены, что КНДР как государство — член Организации Объединенных Наций должна в полной мере соблюдать свои обязательства, отказаться от проведения ядерных испытаний и запусков ракет в будущем и вернуться к шестисторонним переговорам», — подчеркивается в публикации. Авторы добавляют, что хорошим началом может стать мораторий на ядерные испытания.

Сергей Рябков и Ласин Зербо пишет, что другие стороны не должны применять аналогичные действия, которые каким-либо образом могут усугубить конфликт на Корейском полуострове.

Отметим, что в текущем году КНДР значительно усилили свою военную активность. Так, власти страны объявили об успешном проведении испытаний водородной бомбы, такде двигателя для баллистической ракеты.