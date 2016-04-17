Лондон, 18 апреля, 2016, 02:17 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, по итогам завершившейся в Дохе встречи стран-экспортеров нефти, на открытии торгов на Лондонской бирже цены на черное золото марки Brent упали на 6,5% до $40.42 за баррель. Об этом говорят данные торгов.

hbfs.co.je Нефтедобыча

Как ранее передавало ИА REGNUM, участники переговоров не смогли прийти к соглашению по сохранению объемов добычи нефти. Так, глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что утром в воскресенье, 17 апреля, в Дохе перед самым началом встречи министров энергетики стран-производителей нефти, входящих и не входящих в картель, по поводу заморозки уровня добычи Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК изменили свое решение, требуя расширения круга участников. Министр также уточнил, что новые требования выдвинули страны Персидского залива.

Также Александр Новак пояснил, что во время переговоров не называлось, каких именно не входящих в ОПЕК производителей нефти необходимо пригласить к обсуждению инициативы. Министр энергетики России предположил, что речь могла идти, например, о Норвегии и Колумбии.

Напомним, что встреча стран-экспортеров нефти планировалась с середины февраля. С одной стороны, ряд аналитиков предполагал, что заключение соглашение по добыче нефти может стабилизировать ситуацию на мировом рынке черного золота. С другой стороны, эксперты, например, представители Международного энергетического агентства, заявляли, что даже если соглашение будет принято, то оно будет бесполезно.