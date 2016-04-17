Москва, 18 апреля, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о своей ошибке, в результате которой во время «прямой линии» главе государства была предоставлена неверная информация по поводу того, кто является владельцем немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. Об этом Песков заявил 17 апреля в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе ответа на вопрос о «панамских бумагах» президент России ошибочно заявил, что немецкая газета Sueddeutsche Zeitung принадлежит американскому банку Goldman Sachs. Дело в том, что Владимир Путин воспользовался информацией, предоставленной его пресс-службой. По словам Пескова, ему «досталось» за эту оплошность. Он также отметил, что никому бы не пожелал услышать критику от президента.

«Пока не знаю. Я бы не пожелал кому-нибудь быть критикуемым президентом», — ответил Дмитрий Песков на вопрос ведущего телепрограммы о том, какого рода наказание пало на голову пресс-секретаря.

Напомним, что генеральный директор Sueddeutsche Zeitung опроверг после «прямой линии» слова российского лидера по поводу связи немецкой газеты с американским банком. В свою очередь, Кремль принес свои извинения за ошибку.