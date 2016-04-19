Санкт-Петербург, 19 апреля, 2016, 21:31 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Троицкий мост уходит в небо

Смотрите полный фоторепортаж о внутренней жизни разводного моста

«Большая» навигация в Санкт-Петербурге открывается «парадом мостов». С 10 апреля 2016 г. гости и жители Петербурга по ночам смогут наблюдать как огромные пролеты мостов через Неву поднимаются ввысь, открывая проход грузовым судам, большим яхтам и всем, кто не проходит по высоте.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разводной пролет Троицкого моста (угол раскрытия крыла — 72 градуса)

А ведь всё могло быть совсем не так. Считается, что Пётр I, заложив новую столицу, не велел строить в городе переправ, представляя, что жители будут передвигаться преимущественно по воде. Но эта идея оказалась далеко не всегда удобной, и уже через 20 лет после основания города в нём было 20 мостов. Сегодня в городе свыше 300 мостов, из них 9 разводятся регулярно и три — по предварительной заявке.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разведение Дворцового моста

Первые железобетонные конструкции мостов появились в Петербурге в 1920-х годах (до этого ни были деревянными и каменными). Мосты Петербурга неоднократно перестраивались, их разводное устройство менялось. Так, Николаевский (ныне Благовещенский, он же — мост Лейтенанта Шмидта), Троицкий и Литейный — первые постоянные мосты Петербурга — вплоть до 1960-х годов разводились совсем не так, как мы видим это сейчас: разводные пролёты не поднимались, а отводились в сторону. Пролёт моста разворачивался параллельно набережной, и получалось сразу два фарватера.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За разводкой моста следят специалисты

Для того, чтобы пролет моста поднялся и пропустил караван судов, существует противовес. За несколько часов до разводки механики отлаживают датчики и проверяют механизмы. После нажатия кнопки «пуск» на пульте управления противовес начинает опускаться в специальный котлован в неподвижной части моста ниже уровня воды. В тоже время многочисленные наблюдатели с набережных и теплоходов могут наблюдать таинство разведения мостов, которое уже давно стало «визитной карточкой» Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стопор для разгрузки

В этом году организация СПб ГБУ «Мостотрест», осуществляющая техническое содержание мостов, объявила об успешной модернизации своего сайта, на котором теперь стало проще узнать, в какое время разводится тот или иной мост. В организации уверены, что их новшество понравится не только туристам, но и петербуржцам. Пробраться ночью на «свою» сторону реки, засидевшись в гостях — популярное летнее приключение.