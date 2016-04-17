Москва, 17 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным не была срежиссирована заранее. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Jackie/flickr Кукольный театр

«Упреки в том, что это все срежиссированно, абсолютно неуместны, — сказал Песков. — Сам ход «Прямой линии» показал, что президент не довольствуется тем, что предлагают ведущие».

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин не просто отвечал на вопросы ведущих, но и обращал внимание на сообщения, появляющиеся на мониторах.

«Он сам анализирует информацию, которую видит, — говорит представитель Кремля. — Он спрашивал то, что ему было интересно в данный момент».

При этом Песков отметил, что заранее были готовы вопросы у сотрудников СМИ, находящихся в разных регионах РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 апреля состоялась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Эта форма общения президента с народом стала уже традиционной и проводилась уже в 14-й раз.