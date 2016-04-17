Магнитогорск, Челябинская область, 17 апреля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба ЦСКА (Москва) Михаил Юньков, который забросил победную шайбу в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (3:2), поделился впечатлениями от прошедшего матча.

cska-hockey.ru Игрок ХК ЦСКА Михаил Юньков

«Мне повезло, партнеры хорошо поработали, вывели на бросок — спасибо им, — цитирует Юнькова «Р-Спорт». — Дай Бог, приносить пользу команде, в которой я играю».

Нападающий добавил, что у московского ЦСКА хорошая команда, которая старается выполнять тренерскую установку.

«Тренера подсказали — мы все выполнили и добились победы», — отметил Юньков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля ХК «Металлург» (Магнитогорск) на своей площадке в овертайме уступил московскому ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2.

Седьмой матч серии до 4-х побед пройдет 19 апреля в Москве.

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