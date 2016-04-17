Дамаск, 17 апреля, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Власти Турции могут сорвать межсирийские переговоры в Женеве в случае участия в них курдов из Партии демократического союза (ПДС). Об этом, как передают Вести.Ru, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак.

Kurdishstruggle/flickr Курдские ополченцы

По словам дипломата, существует некое турецкое «вето» на приглашение в Женеву лидера партии ПДС и его соратников.

Кинщак напомнил, что официальная Анкара считает сирийскую Партию демократического союза сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Турции террористической организацией. Поэтому участие курдов в переговорах власти Турцию воспримут как легализацию терроризма.

В то же время, по мнению посла РФ в Сирии, остальные члены Международной группы поддержки Сирии (МГПС) понимают, что представители ПДС должны быть в Женеве.

Читайте также: Иракские курды объявили о независимости в кибернетическом пространстве

Читайте также: Курды помогают сирийской армии бороться с терроризмом — Путин