Кейптаун, 17 апреля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. В ЮАР в результате ДТП погибли 11 членов правящей партии Африканский национальный конгресс.

Sistak/flickr Авария автобуса

В центральной части ЮАР перевернулся автобус, перевозивший участников предвыборного митинга. Как сообщает Вести.Ru, в результате ДТП погибли 11 членов Африканского национального конгресса, еще 59 человек получили различные травмы.

По предварительным данным, трагедия произошла в воскресенье, 17 апреля, в провинции Свободное государство.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

Отметим, что 16 апреля в г. Порт-Элизабет собрались десятки тысяч сторонников правящей в стране партии (АНК), чтобы услышать предвыборный манифест.

Читайте также: ЮАР: оппозиционеры пугают президента памятью о Нельсоне Манделе