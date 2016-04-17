Калуга, 17 апреля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В промышленной зоне калужского микрорайона Куровской 16 апреля начались работы по ликвидации захоронения опасных химических отходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, территория, где случилось техногенное происшествие, была по периметру огорожена, а въезд на нее перекрыт для проезда техники и дальнейших несанкционированных сбросов вредных веществ.

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«К сожалению, собственник не принял никаких мер для ликвидации отходов, поэтому городом было принято решение ликвидировать их своими силами. Хотя отходы не представляли опасности для жизни человека, они приводили к нарушению слоев почвы, могли попасть в грунт и воду», — прокомментировал ход работ первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Калуги Андрей Лыпарев, добавив, что этот участок будет рекультивирован Грунт вывезут на специализированный полигон, в дальнейшем участок будет засыпан.

В отношении владельца участка заведено уголовное дело, правоохранительные органы разбираются, откуда на территорию попало опасное вещество. Калужские власти считают, что собственник участка должен возместить все затраты по проведению рекультивационных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года на территории бывшей промышленной зоны калужского микрорайона Куровской в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов были размещены жидкие промышленные отходы, относящиеся к 1 классу опасности (чрезвычайно опасные отходы). Компонентный состав отходов представлен концентрированной 60% серной кислотой и отходами нефтепродуктов общей массой около 40 тонн, в объёме 56 кубических метров.

В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что собственником земельного участка является столичное ООО «Консалт Инвест Сервис». По результатам проверки калужский природоохранный прокурор направил в Дорогомиловский районный суд Москвы исковое заявление о возложении на собственника земельного участка обязанности по ликвидации размещенных на принадлежащей ему территории жидких опасных отходов. Кроме того, управлением Росприроднадзора по Калужской области собственник земельного участка привлечен к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Вопрос о взыскании причиненного ущерба окружающей среде в размере более 3 млн рублей будет рассмотрен в судебном порядке по истечении срока, отведенного собственнику для его добровольного возмещения. На владельца участка была возложена обязанность по ликвидации размещенных на участке опасных жидких отходов. Однако этого он не сделал, и муниципалитету пришлось принимать необходимые меры своими силами.

В январе 2016 года следственным отделом по городу Калуга СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (захоронение, иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).