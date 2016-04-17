Лондон, 17 апреля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лестер» на своем поле не смог переиграть лондонский «Вест Хэм» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 17 апреля в Лестере, завершилась со счетом 2:2.

whufc.com Игра «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

В составе гостей отличились Энди Кэрролл и Арон Крессуэлл. У хозяев мячи на счету Джейми Варди и Леонардо Ульоа.

Таким образом, «Лестер» продолжает лидировать в чемпионате АПЛ, набрав 73 очка. «Вест Хэм» с 53 очками пока занимает шестое место в таблице.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур

«Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:2.

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