Санкт-Петербург, 17 апреля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. 11-летний ребенок со стрелой в голове доставлен в детскую больницу им. Раухфуса в Санкт-Петербурге. Как сообщает Lifenews78, в настоящий момент местные врачи борются за жизнь малыша, который находится в тяжелом состоянии.

Ahmed Riyazi Mohamed Стрельба из лука

«У мальчика открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, проникающее ранение мозга и сдавленный перелом черепа, в данный момент у него извлекают инородный предмет», — уточнил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ЧП произошло в воскресенье, 17 апреля, во дворе дома 14 по Мичуринской улице. Очевидцы отмечают, что неизвестный из лука выстрелил в голову ребенка.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.