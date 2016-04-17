Калуга, 17 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В окрестностях деревни Чернишня Жуковского района Калужской области, на «Поле воинской славы» 1812 и 1941 годов по инициативе Совета ветеранов Бурятии планируется установить памятный буддистский знак — ступу.

kaluga24.tv Памятный буддистский знак – ступа

На высоте «Длинной» ступа будет установлена в память о бойцах и командирах 93-й дивизии Красной Армии, состоявшей преимущественно из воинов-сибиряков, передает бурятская телерадиокомпании «Аригус». 17 декабря 1941 года сибирская дивизия прорвала гитлеровскую оборону на реке Наре, в районе населенных пунктов Мельниково и Романово, и освободила город Боровск. В боях под Москвой дивизия потеряла 80% личного состава.

По буддийским поверьям, ступа охраняет мир и простирает благословение над тем местом, где она устанавливается. Первоначально ступа представляла собой реликварий, а затем стала памятником, возводившимся в честь особого события.

Памятный знак будет изготовлен и установлен за счет средств благотворительного Фонда «Крейсер «Варяг», при поддержке правительства Бурятии и главы Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева.