Гавана, 17 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. «Учитывая важные преобразования, связанные с актуализацией экономической и социальной системы, а также ее концептуализацией, в конституции необходимо отразить все то, что мы делаем, обсудить с населением и вынести на референдум», заявил в выступлении на Седьмом съезде Коммунистической партии Кубы председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, комментирует Radio Havana Cuba.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рауль Кастро и США

В то же время кубинский лидер отверг любую возможность реставрации капитализма на Острове свободы. «Мы не наивные и не игнорируем влияния могущественных внешних сил, делающих ставку на то, что они называют расширением возможностей негосударственных сил управления с целью порождения агентов перемен в надежде покончить с революцией и социализмом на Кубе», отметил Рауль Кастро.

Он предупредил, что Соединенные Штаты полны решимости положить конец кубинской революции, несмотря на восстановление отношений и визит президента США Барака Обамы в Гавану. Рауль Кастро также заявил, что Куба сохранит модель однопартийной системы «как орудие защиты» социализма. «Мы должны быть начеку сегодня больше, чем когда-либо,» отметил Рауль Кастро, комментирует Marto Noticias.