Магнитогорск, Челябинская область, 17 апреля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) на своей площадке в овертайме уступил московскому ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая 17 апреля в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2.

cska-hockey.ru Победа ЦСКА

В составе хозяев площадки шайбы забросили Крис Ли и Ян Коварж. У гостей отличились Михаил Юньков (2 шайбы) и Иван Телегин.

Таким образом, счет в противостоянии до 4-х побед сравнялся — 3:3. Решающий матч серии состоится в российской столице 19 апреля 2016 г.

Кубок Гагарина. Финал. 6-й матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).

Читайте также: Магнитогорский «Металлург» победил ЦСКА и вышел вперед в финале КХЛ