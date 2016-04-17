Дамаск, 17 апреля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Страны Запада должны прекратить противоречивую политику и снять односторонние «ограничительные меры» с Сирии. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил посол России в Сирии Александр Кинщак.

70023venus2009/flickr Беженцы в Европе

«Одной рукой они (страны Запада) помогают сирийцам, в том числе исходя из заинтересованности в том, чтобы они массово не уходили из страны и не приезжали к ним в гости, а другой рукой — сохраняют действующие санкции», — говорит он.

Кинщак добавил, Россия призывает западных партнеров «пересмотреть эту политику и начать демонтаж односторонних санкций».

«Есть санкционные ограничения на нормальный экономический обмен, ограничения на банковские операции, сохраняются замороженными сирийские активы, — говорит посол России в Сирии. — Одно с другим с точки зрения здравого смысла сложно корреспондируется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 27 февраля 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня. В нём участвуют правительственные силы Асада, отряды вооруженной оппозиции и курдские вооруженные отряды.

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