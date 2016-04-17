Бразилиа, 17 апреля, 2016, 17:32 — ИА Регнум.



Голосование по импичменту в Бразилии

Голосование членов нижней палаты парламента Бразилии об импичменте Дилмы Руссефф начнется сегодня в 20.00 по московскому времени. Оно продлится минимум семь часов и будет транслироваться в прямом эфире по национальным каналам Бразилии. На улицах митингуют сторонники и противники президента, полиция даже возводит баррикады, чтобы разделить их, сообщает Bloomberg.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральный верховный суд Бразилии отказался аннулировать процесс импичмента в отношении президента страны Дилмы Русефф. Триста сорок два законодателя из нижней палаты парламента — необходимые две трети — намерены поддержать отстранение главы государства от должности. Дилма Руссефф уверена, что инициаторами компании по ее отстранению от власти являются вице-президент страны, ее бывший соратник по коалиции Мишел Темер