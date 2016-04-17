Пекин, 17 апреля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель, который занял второе место в рамках Гран-при в Китае, предъявил претензии российскому гонщику Red Bull Даниилу Квяту. Об этом сообщает в воскресенье, 17 апреля, Formula 1 Only.

Nic Redhead Даниил Квят на болиде Red Bull во время гонки

По мнению немецкого гонщика, болид Квята в ходе гонки оказался в опасной близости от его спорткара. Феттелю пришлось уходить в сторону, чтобы избежать столкновения. В итоге немецкий гонщик при выполнении маневра задел болид партнера по команде Кими Райконена (Ferrari).

«Я считаю, что виноват Квят, хотя мне сложно судить о ситуации с его точки зрения, — говорит гонщик Ferrari. — Я не лучшим образом стартовал и в первом повороте оказался позади. Мне кажется, Райкконен заблокировал шины и проехал широко. Я хотел сместиться на внутренний радиус, чтобы его опередить. Думаю, Даниил попытался поступить так же. Но Кими вернулся на трассу, и я оказался зажат между двумя машинами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля немецкий гонщик Mersedes Нико Росберг занял первое место на Гран-при Китая. Вторым стал германский гонщик из команды Ferrari Себастьян Феттель. На третьем месте оказался российский гонщик из команды Red Bull Даниил Квят.

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