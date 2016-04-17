Уфа, 17 апреля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» на своем поле переиграл махачкалинский «Анжи» в 24-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая 17 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 2:0.

fc-anji.ru Поражение ФК «Анжи»

В составе хозяев поля отметились Денис Тумасян и Владимир Зубарев.

Таким образом, «Уфа» занимает 13-е место в чемпионате Российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ), а «Анжи» по-прежнему замыкают таблицу.

РФПЛ. 24-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0.

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