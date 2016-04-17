Ташкент, 17 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт Узбекистана в первом квартале текущего года вырос на 7,5%, говорится в сообщении правительства Узбекистана по итогам социально-экономического развития республики за отчетный период.

Ken Teegardin Рост экономики

Объем промышленного производства вырос на 7%, продукции сельского хозяйства — на 6,7%, розничного товарооборота — на 12,8%.

«Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1% к ВВП. Уровень инфляции не превысил прогнозных параметров», — говорится в сообщении.

Создано 8400 новых субъектов малого бизнеса (рост 5,5 по сравнению с аналогичным периодом прощлого года), субъектам малого бизнеса выданы банковские кредиты на сумму 3,6 трлн сумов (рост — в 1,3 раза, $1 — 2888 сумов).

В рамках Программы создания рабочих мест и повышения занятости населения на 2016 год создано 167,4 тысячи новых рабочих мест, из них 57,7% — в сельской местности.

На финансирование мероприятий Государственной программы «Год здоровой матери и ребенка» за три месяца направлены средства в размере около 1,3 трлн сумов.

Рост объемов освоенных инвестиций составил 8,5%, в том числе иностранных инвестиций — на 14,4%, в рамках Госинвестиционной программы на 2016 год начата реализация 368 новых инвестиционных проектов.

В частную собственность реализовано 178 государственных активов с принятием инвестиционных обязательств на сумму около 216 млрд сумов. При этом количество акционерных обществ с государственной долей в уставных фондах сократилось до 209 против 378 за аналогичный период 2015 года.

Рост объемов услуг составил 12,1%, а их доля в ВВП увеличилась до 59,5% по сравнению с 59,3% в первом квартале прошлого года.

Построено более 500 км волоконно-оптических сетей широкополосного доступа по современной технологии. Начато строительство 13 тысяч новых индивидуальных домов по типовым проектам на сельских жилых массивах.