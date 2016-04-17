Красногорск, 17 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Житель Подмосковья лишился 2-х новых внедорожников общей стоимостью более 9 млн рублей. Об этом сообщили «Агентству Москва» в ГУ МВД Московской области.

hdimagelib.com Угон автомобиля

Угон дорогостоящих транспортных средств был совершен в ночь на субботу, 16 апреля, в Апрелевке.

«В дежурную часть обратился житель Апрелевки с сообщением о том, что в ночь с 15 на 16 апреля от дома по месту проживания неизвестные похитили две его автомашины Toyota Land Cruiser 200, — сообщили в полиции. — Сумма ущерба составила 9 млн 395 тыс. рублей».

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

В настоящее время ведется розыск угонщиков.