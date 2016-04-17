Вологда, 17 апреля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Сейчас по водомерному посту на набережной Великого Устюга уровень воды достиг отметки 911 сантиметров при критическом уровне в 720 см. В районе Великого Устюга находится тело затора, поэтому уровни воды продолжают медленно подниматься. По оперативным данным, в Великоустюгском районе подтоплены 1350 придомовых территорий, где проживают 4489 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

Всемирный потоп. Иван Айвазовский. 1864

Сейчас голова затора находится у города Красавино. Сегодня ночь там наблюдалось движение льда.

«После движения льда уровень воды упал сразу на полтора метра. К четырем часам утра лед снова встал, уровни воды снова пошли вверх. Взрывники на вертолете Ми-8 работали вчера в Приводино. Им удалось направленными взрывами продвинуть голову затора на 300 метров. Сегодня обследовали это место, на реке наблюдается майна около 1000 метров. Сейчас взрывники работают в Демьяново. Их задача — отколоть голову затора, чтобы лед, вставший в его «теле», продвинулся вперед и на Сухоне пошел ледоход», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель областной комиссии по ЧС Виктор Рябишин.

Сегодня, 17 апреля, в Великий Устюг вылетел военный вертолет с взрывниками. Военные помогут спасателям отколоть голову затора. Также в Устюг движутся два ледокола из Котласа. Из-за большой толщины льда (около 40 см) продвигаются они с небольшой скоростью. Ледоколы должны расчистить фарватер, чтобы лед, скопившийся по краям реки, тоже начал двигаться.

«С учетом сложившейся обстановки в городе сформировано 17 спасательных постов для оказания адресной помощи населению в подтапливаемой зоне», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM врио начальника регионального МЧС Василий Балчугов.

Добавим, что в выходные в Великоустюгском районе все службы и ведомства работают в усиленном режиме. В частности, специалисты Водоканала демонтируют насосы на насосных станциях, попавших под подтопление на улицах Советской и Шумилова. КНС заработают вновь, как только уйдет вода. Газовики за ночь отключили 4 газораспределительные станции из-за угрозы затопления. По итогам утреннего обследования энергетики отключили 28 домов в деревне Юдино и 31 дом в Аксеново. Без света остались 60 домов. Кроме того свет отключен в домах на затопленных улицах Великого Устюга. Свет в домах должен появиться к вечеру.

На улицах города работают дорожники. Они расчищают магистрали и доставляют в населенные пункты пишу и воду. Вода полностью отрезала от суши Коромыслово, Маринино, Дымково. Там находится порядка 150 человек.

Кроме того, в районе затопленных улиц, а таких всего 12, дежурит ОМОН и полицейские. Стражи порядка перекрывают пути подъезда и патрулируют улицы на лодках. Сейчас в помощь полицейским Великоустюгского района выдвинулись их коллеги из областного центра.