Эль-Кувейт, 17 апреля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Кувейте уровень добычи нефти рухнул на 60% до 1,1 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

Pete Markham Нефтяная вышка

Сообщается, что причиной столь масштабного и резкого сокращения уровня добычи нефти стала забастовка работников нефтяной индустрии.

Нефтяники протестуют против плана правительства Кувейта урезать зарплаты и сократить социальный пакет для бюджетников.

Известно, что Союз работников нефтяной и нефтехимической промышленности Кувейта объявил о начале всеобщей забастовки сегодня, 17 апреля, в ответ на отсутствие договоренности с правительством эмирата по поводу исключения работников нефтяной отрасли из правительственного проекта стратегической инициативы.

Этот проект представляет собой новую основу финансовых дотаций и должностных делений для бюджетников.

На данный момент известно, что в забастовке приняли участие более семи тысяч кувейтских нефтяников.

Руководство национальной кувейтской нефтяной компании не собирается удовлетворять требования бастующих. Вместо этого администрация решила привлечь штрейкбрехеров. Руководство компании уже направило просьбы к нефтяным управлениям Египта и Индии прислать в эмират технических специалистов для работы на нефтяных объектах Кувейта в период всеобщей забастовки.

Эксперты оценивают ежедневный убыток от забастовки нефтяников в $40 млн. Власти эмирата вынуждены сокращать зарплаты бюджетникам и урезать соцпакет из-за низких цен на нефть.