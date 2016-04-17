Москва, 17 апреля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. План «Перехват» сработал: сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы двух похитителей, который украли женщину-водителя и её Bentley Continental. Об этом сегодня, 17 апреля, передаёт «Русская служба новостей».

David Villarreal Fernández Багажник автомобиля

Сообщается, что оба похитителя задержаны, их жертва освобождена. В ближайшее время всех троих доставят в отделение полиции для выяснения всех деталей этого инцидента.

Напомним, сегодня, средь бела дня у дома №12 по улице Мясницкая в центре Москвы двое неизвестных в масках похитили женщину-водителя и её автомобиль Bentley Continental. Они затолкали женщину в багажник, а затем скрылись на её машине.