Москва, 17 апреля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Москве средь бела дня двое неизвестных в масках похитили женщину-водителя вместе с её машиной Bentley Continental. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Похищение. Франц Рубо. До 1928

Сообщается, что двое неизвестных в масках затолкали женщину-водителя в багажник её Bentley Continental и скрылись в неизвестном направлении на этой машине.

Преступление было совершено возле дома №12 на Мясницкой улице.

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