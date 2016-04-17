Доха, 17 апреля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В столице Катара Дохе кипят международные страсти. В эти минуты там должны начаться официальные переговоры по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года.

Переговоры Владислава Локетека с Немецким орденом в Бресте-Куявском. Ян Матейко. 1879

Как сообщают сегодня, 17 апреля, «РИА Новости», со ссылкой на источник в Минэнерго РФ, переговоры начнутся в 15:00 мск.

Все представители стран, которые сочли нужным приехать в Доху будут участвовать в переговорах.

Первоначально планировалось, что встреча начнется в 8:45 мск, но этого не произошло. В самый последний момент Саудовская Аравия потребовала изменить согласованный ранее проект соглашения по заморозке уровня добычи нефти.

Камнем преткновения на пути борьбы с низкими ценами на нефть стал Иран.

Дело в том, что Исламская Республика совсем недавно наконец избавилась от международных санкций и смогла выставить свою нефть на международный рынок. Тегеран стремится восстановить досанкционный уровень добычи нефти. Это предполагает достаточно значительное наращивание внутренней добычи, тем более, что все возможности для этого у Ирана есть.

В связи с этим Иран не хочет ограничивать сам себя. Представители Исламской Республики заявили, что в целом поддерживают соглашение о заморозке уровня добычи, но сами к нему не присоединятся до тех пора, пока не будет восстановлен досанкционный уровень добычи.

Саудовская Аравия, являющаяся основным соперником Ирана на Ближнем Востоке, сперва заявляла, что не будет подписывать соглашение о заморозке уровня добычи нефти, если его не подпишут все страны, экспортирующие черное золото, в том числе Иран.

Однако, недавно появилась информация, что саудиты согласились сделать исключение для Ирана.

Но 16 апреля, Эр-Рияд заявил, что никаких исключений Ирану не будет, или все страны-экспортеры нефти подписывают соглашение, или саудиты не станут его подписывать.

В любом случае интрига сохраняется.