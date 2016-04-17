Одинцово, Московская область, 17 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В ЦИК России отреагировали на одиночный пикет члена «Партии прогресса» Леонида Волкова, который заявил, что 16 апреля, в первый день досрочных выборов депутатов в совет подмосковного п. Барвиха избирателей централизовано подвозили на автобусах. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе ЦИК, с 9 утра 16 апреля была открыта «горячая линия», на которую за сутки не поступило ни единой жалобы на указанное нарушение.

Ежегодное собрание (фрагмент). Сэмюэл Лукас. 1840

«Постоявший краткое время в одиночном пикете у ЦИКа господин Волков также не удосужился ни позвонить на «горячую линию» ЦИКа, ни передать в ЦИК какое-либо обращение. Вышедший к нему дежурный сотрудник, чтобы выяснить причину пикета, его уже не застал. Также ни одно СМИ не запросило в ЦИК России какую-либо информацию по данному вопросу», — сообщили в ЦИК.

Тем не менее представители Центризбиркома заявляют, что представленную в соцсетях и СМИ информацию все-таки рассматривают как нарушение избирательного законодательства и, при участии избирательной комиссии области и правоохранительных органов, инициировали соответствующую проверку.

«Более того, оказавшиеся в распоряжении ЦИК России материалы, связанные с возможными нарушениями на рассматриваемых участках, 15 апреля сего года были переданы в правоохранительные органы для соответствующего расследования», — отметили в ЦИК.

В данный момент глава ЦИК ЭллаПамфилова, которая находится на месте якобы имевших место нарушений, заявляют о готовности встретиться с избирателями в случае их прямого обращения с жалобами в Комиссию.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Леонида Волкова о нарушениях хода досрочных выборов на избирательном участке п. Барвиха Одинцовского района Московской области. По словам активиста, голосующих централизовано подвозили к участку на автобусах. Кроме того, все приезжие были зарегистрированы по единому адресу.