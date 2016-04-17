Манчестер, Великобритания, 17 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Жозе Мауринью подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает телеканал RT.

Tsutomu Takasu Жозе Мауринью

Сообщается, что португальский специалист будет наставником «Манчестер Юнайтед» ближайшие три года. Он сменит на посту главного тренера голландского специалиста Луи ван Гала.

Трехлетний контракт вступит в силу после окончания текущего футбольного сезона.

Напомним, на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице английского чемпионата. У клуба 56 очков по итогам 33 туров.