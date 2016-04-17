Тегеран, 17 апреля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Намдар Зангане ещё раз обозначил позицию своей страны по вопросу заморозки добычи нефти на уровне января 2016 года. Соответствующее заявление Зангане сделал сегодня, 17 апреля, сообщает телеканал RT.

Иран за оградой из санкций

Иранский министр напомнил, что его страна не играла никакой роли в дисбалансе мирового нефтяного рынка, так как находилась под международными санкциями.

«Нельзя ожидать, что Исламская Республика будет применять санкции в отношении себя самой, и сама себе будет устраивать бойкот», — подчеркнул Зангане.

При этом иранский министр нефти одобрил намерение стран ОПЕК и Российской Федерации зафиксировать объемы добычи нефти на январском уровне. Зангане назвал такое соглашение «конструктивным партнерством».

Ранее Зангане заявил, что Иран не будет представлен на встрече в Дохе (Катар), так как это нецелесообразно.

Напомним, сегодня в столице Катара должна пройти встреча представителей почти всех нефтедобывающих стран мира, на которой участники планируют договориться о заморозке уровня добычи черного золота, чтобы поднять на него цену.

Однако, по последним данным, начало встречи откладывалось уже несколько раз, так как Саудовская Аравия требует изменить согласованный ранее проект соглашения о заморозке уровня добычи нефти. По неподтвержденным данным Эр-Рияд требует внести изменения из-за позиции Ирана.