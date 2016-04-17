Москва, 17 апреля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации разъяснило инцидент в небе над Балтийским морем с участием российского Су-27 и американского-самолета разведчика RC-135, который произошел 14 апреля. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 апреля, на брифинге официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Lance Cheung Самолёт-разведчик RC-135

Он рассказал, что 14 апреля дежурные силы ПВО обнаружили над акваторией Балтийского моря неизвестную воздушную цель, которая на высокой скорости направлялась к российской государственной границе.

Чтобы идентифицировать цель, из состава дежурных сил авиации Балтийского Флота был поднят один истребитель Су-27. Истребитель приблизился к цели и совершил её облет, чтобы идентифицироваться. Оказалось, что это был самолет-разведчик RC-135U ВВС США.

Полет российского Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнул Конашенков. После визуального контакта с российским истребителем, американский самолет-разведчик изменил курс в противоположную от российской границы сторону.

Напомним, 16 апреля, представитель командования ВС США в Европе Дэнни Хернандес заявил, что российский самолет Су-27 пролетел в 15 метрах от американского воздушного судна RC-135, находившегося с разведывательными целями в Балтийском море.

Представитель командования заявил, что считает маневр Су-27 «агрессивным» и сказал, что так российский самолет перехватил американский «небезопасным и непрофессиональным» образом.