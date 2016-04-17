Москва, 17 апреля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования президенту Эквадору Рафаэлю Корреа в связи с разрушительным землетрясением в его стране. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

FairyHeart/flickr Кладбище

Путин подчеркнул, что России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате землетрясения, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Напомним, накануне вечером (в Москве уже была ночь 17 апреля) в Эквадоре произошло разрушительное землетрясение. По данным Института геофизики Эквадора магнитуда подземных толчков составила 7,8 балла.

Очаг землетрясения находился в районе города Педерналес (провинция Манаби) на глубине 20 км.

Прибрежные провинции Эквадора серьезно разрушены. Множество зданий обрушилось, повреждены дороги, мосты и линии электропередач.

По данным властей в результате разгула стихии погибли 77 человек, более 600 получили ранения.

Президент Корреа прервал свою визит в Италию и вылетел в Эквадор. В стране введено чрезвычайное положение.