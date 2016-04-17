Москва, 17 апреля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Помощник депутата государственной думы Дмитрия Савельева (Единая Россия) устроил стрельбу на Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сообщается, что очевидцы инцидента вызвали полицию, когда возле железнодорожных касс на Комсомольской площади произошла стрельба. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия помощника депутата — 50-летнего Яхъю Акиева.

Он находился возле касс вместе со своим знакомым — 28-летним Исмаилом Б. В ходе разбирательства выяснилось, что выстрел был произведен помощником депутата из пистолета его приятеля. К счастью, никто не пострадал.

Оба были доставлены в отделение полиции. Подозреваемые заявили, что выстрелы были случайностью, и никакого конфликта между ними нет. Якобы Исмаил Б. вытащил пистолет, чтобы показать его Акиеву, а тот случайно нажал на курок.

Но по словам очевидцев, которые вызвали полицию, между мужчинами происходила потасовка, и было произведено несколько выстрелов.

После разбирательства оба мужчины были отпущены полицией.