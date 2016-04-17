Москва, 17 апреля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло утверждение ряда СМИ о том, что Су-27 ВКС РФ якобы опасно приблизился к американскому самолету-разведчику RC-135 в небе над Балтийским морем.

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Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, сегодня CNN ссылкой на представителя командования ВС США в Европе Дэнни Хернандеса сообщило, что что российский самолет Су-27 пролетел в 15 метрах от американского воздушного судна RC-135, находившегося с разведывательными целями в Балтийском море.

Представитель командования заявил, что считает маневр Су-27 «агрессивным» и сказал, что так российский самолет перехватил американский «небезопасным и непрофессиональным» образом. По словам Хернандеса, инцидент произошел в минувший четверг, 14 апреля.