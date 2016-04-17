Калуга, 17 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Калужской области в Городе воинской славы Козельске на площади Героев, где было развернуто Знамя Победы, стартовал региональный маршрут автопробега «Звезда нашей Великой Победы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, участников международного общественно-патриотического проекта, инициированного Всероссийской организации «Боевое братство» при поддержке Российского организационного комитета «Победа» и Союза Городов воинской славы, также примут Калуга и Малоярославец.

Коллаж организаторов автопробега «Звезда нашей Великой Победы»

Пробег стартовал 5 апреля из Архангельска, затем отправился в Брест, Севастополь, Дербент и остров Русский (Приморский край) по направлению к Москве. Маршруты, по замыслу организаторов, являются олицетворением пяти лучей Звезды на Знамени Победы. В каждом городе по маршруту движения участники проекта передают ветеранским и молодежным патриотическим организациям символ эстафеты Памяти — масштабную копию Знамени Победы размером около 200 квадратных метров. Во главе каждой из пяти автоколонн едет легендарный автомобиль марки «Победа».

Через Калужскую область пройдет «луч», отправной точкой которого стал белорусский город Брест. В калужском регионе участники акции в период с 17 по 20 апреля проедут по маршруту Козельск — Калуга — Малоярославец.

Автопробег продлится месяц. Общий сбор произойдёт 5 мая во Владимире, затем единым маршем участники направятся в Москву, где 9 мая будет развернуто Знамя Победы в голове колонны Бессмертного полка.

Напомним, главный смысл международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы» — сохранение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Памяти, которая сегодня в условиях информационной войны США и ее западных союзников против России, имеет особую историческую и духовную ценность

Автопробег проводится ежегодно, начиная с 2012 года. В прошлом году торжественный старт был дан в Севастополе, а завершился на Поклонной горе в Москве. В 2016 году автопробег «Звезда нашей Великой Победы» также завершится торжественной встречей в российской столице.

Коллаж организаторов автопробега «Звезда нашей Великой Победы»