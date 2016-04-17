Нальчик, 17 апреля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии вторые сутки пожарные борются с возгоранием в лесном массиве национального парка Верхне-Баксанского участкового лесничества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 17 апреля, сейчас в тушении пожара задействованы почти четыре десятка человек личного состава чрезвычайного ведомства и восемь единиц техники. Кроме того, для тушения пожара применяется вертолет Ми-8 МЧС России, борются с огнем и с помощью переносных ранцевых огнетушителей.

Cameron Strandberg Пожар в парке

Мониторинг очагов возгорания осуществляет беспилотный летательный аппарат. На территории СКФО его применяют впервые.

В Верхне-Баксанском участковом лесничестве тлеет сухая лесная подстилка на площади около 0,7 гектара.

Как уточнили в ведомстве, угрозы близлежащим населенным пунктам лесной пожар не представляет. Ликвидировать возгорание спасатели планируют сегодня до 14:00.

Напомним, информация о том, что в Эльбрусском районе на территории лесничества произошел пожар, поступила на пульт дежурного в 17:50 15 апреля. На площади ориентировочно в 6 га горели хвойные насаждения. К месту происшествия выдвинулись силы и средства ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в количестве 18 человек и 4 единицы техники. К утру следующего дня количество задействованных в тушении пожара спасателей было увеличено до 140 человек. На помощь им пришло 30 единиц техники.