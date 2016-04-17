Дамаск, 17 апреля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В парламентских выборах в Сирийской Арабской Республике приняли участие 5 млн 85 тыс. 444 человека. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил на пресс-конференции председатель центральной избирательной комиссии Арабской Республики Хишам Аш-Шаэр.

Scott Maxwell Выборы в Сирии

Он сообщил, что правом голоса в Сирии обладают 8 млн 834 тыс. 994 человека. На выборах проголосовали 5 млн 85 тыс. 444 человека, что составляет 57,56%, отметил Аш-Шаэр.

В течение ближайших трех дней любой кандидат может оспорить результаты выборов.

Напомним, парламентские выборы в Сирии состоялись 13 апреля. Граждане выбирали парламент страны — Народный совет. В 13 из 15 сирийских провинций открылись более 7 тыс. избирательных участков. В провинциях Ракка и Идлиб выборы не проводились, так как их территория захвачена террористами.

Всего на выборах приняли участие 3,5 тыс. кандидатов на 250 депутатских мандатов. Официальные результаты выборов будут объявлены на следующей неделе.

Западные страны, в частности, США и Германия уже заявили, что не признают результатов этих выборов. Россия, в свою очередь, подчеркнула, что парламентские выборы нужны в Сирии, чтобы избежать вакуума власти.