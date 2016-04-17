Нью-Джерси, США, 12 мая, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих ноябрьских выборах пообещал закрыть южную границу страны и прекратить поток мигрантов из Мексики. Об этом он заявил 11 мая во время выступления на крупнейшем в текущем году митинге в штате Нью-Джерси.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию… и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой — туда, где им самое место», — сказал Трамп.

Кроме того, экс-глава Белого дома заверил, что в случае его переизбрания в США начнётся «самая масштабная в истории» операция по депортации.

По данным американских СМИ, на митинге присутствовали от 80 до 100 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Дональд Трамп победил на первичных выборах (праймериз) среди представителей Республиканской партии в американском штате Индиана, написала газета The New York Times. У Трампа уже набрано количество голосов делегатов, необходимое для выдвижения кандидатом от республиканцев. Его основной оппонент — действующий глава Белого дома Джозеф Байден — заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

Выборы президента США назначены на 5 ноября.

Неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона в данном вопросе приведут к тому, что в страну проникнут террористы. Об этом предупредил бригадный генерал Военно-воздушных сил США в отставке Блейн Холт.

Ситуация на южной границе США угрожает национальной безопасности, подчеркнул руководитель американской пограничной патрульной службы США Джейсон Оуэнс. С начала 2024 финансового года, который начался в США в октябре 2023 года, число случаев задержания мигрантов на границе постепенно приблизилось к 1 млн. По прогнозам главы погранслужбы США, к концу 2024 года количество таких инцидентов может возрасти до 2 млн.