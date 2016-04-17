В Японии выяснили, откуда на улицах Фукуоки взялась белая пена
Фукуока, Япония, 17 апреля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В японском городе Фукуока местных жителей напугала таинственная пена, которая разлилась по городским улицам. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают местные СМИ.
Вечером 16 апреля на некоторых улицах города Фукуока. расположенного в юго-западной части Японии, появилась странная белая пена. Местные жители стали сообщать об этом в экстренные службы города.
Выяснилось, что белая пена — это средства пожаротушения. В результате многочисленных подземных толчков, которые сотрясают Японию уже третьи сутки, получил повреждения резервуар, в котором хранилась пена для тушения пожаров.
Разлив пены был не очень большой, однако японские пользователи Twitter стали активно распространять фотографии без пометки места происшествия. В связи с этим создалось впечатление, что произошедшее носит массовый характер.
Автор первого «твита» в комментариях к нему уже много раз принес извинения, отметив, что совершенно не хотел поднимать панику и не ожидал такой бурной реакции пользователей.
Стоит отметить, что небольшие пожарные станции располагаются в Японии повсеместно. Если возникает возгорание, то прибывшие пожарные расчеты подключаются к таким резервуарам для борьбы с огнем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений в Японии длится уже третий день. Самый сильный подземный толчок был магнитудой 7,3 балла. По данным властей в результате землетрясений погиб 41 человек, более двух тысяч получили ранения.