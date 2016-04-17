Фукуока, Япония, 17 апреля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В японском городе Фукуока местных жителей напугала таинственная пена, которая разлилась по городским улицам. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают местные СМИ.

Ken Wright Пена на улице

Вечером 16 апреля на некоторых улицах города Фукуока. расположенного в юго-западной части Японии, появилась странная белая пена. Местные жители стали сообщать об этом в экстренные службы города.

Выяснилось, что белая пена — это средства пожаротушения. В результате многочисленных подземных толчков, которые сотрясают Японию уже третьи сутки, получил повреждения резервуар, в котором хранилась пена для тушения пожаров.

Разлив пены был не очень большой, однако японские пользователи Twitter стали активно распространять фотографии без пометки места происшествия. В связи с этим создалось впечатление, что произошедшее носит массовый характер.

Автор первого «твита» в комментариях к нему уже много раз принес извинения, отметив, что совершенно не хотел поднимать панику и не ожидал такой бурной реакции пользователей.

Стоит отметить, что небольшие пожарные станции располагаются в Японии повсеместно. Если возникает возгорание, то прибывшие пожарные расчеты подключаются к таким резервуарам для борьбы с огнем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений в Японии длится уже третий день. Самый сильный подземный толчок был магнитудой 7,3 балла. По данным властей в результате землетрясений погиб 41 человек, более двух тысяч получили ранения.