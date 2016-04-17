Астрахань, 17 апреля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Астрахани власти не принимают своевременных мер по сносу аварийных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 17 апреля, требовать устранить нарушения жилищного законодательства и законодательства о пожарной безопасности от городской администрации надзорному ведомству пришлось через суд.

Rhys Asplundh Снос дома

Речь идет о двух домах по ул. Немова и Политехнической, а также двух домах на пересечении улицы Магнитогорской с Белинского и с улицей Белорусской. Мэрия Астрахани своим распоряжением признала их аварийными, жильцов расселили, а вот сами строения не демонтируют.

В связи с тем, что горадминистрация достаточных и своевременных мер по сносу ветхого аварийного жилого фонда, грозящего обрушением и возгоранием, не приняла, прокурор обратился с иском в суд.

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Три года власти Астрахани не сносят аварийный дом

Судебная инстанция удовлетворила требования прокурора в полном объеме, признала бездействие администрации Астрахани незаконным и обязала снести аварийные дома.

Это далеко не первый подобный случай. Как сообщало ИА REGNUM, понуждать местные власти снести аварийные дома прокуратуре приходилось неоднократно и в прошлом году. Так, надзорное ведомство через суд понудило чиновников отселить жильцов из аварийного дома по улице Татищева, 12 «а» в Ленинском районе, а само опасное строение снести. Не сносили более трех лет местные власти и здание жилого дома по улице Сен-Симона, 11 литер «А», также признанное аварийным.

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