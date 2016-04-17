Шанхай, Китай, 17 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Германский гонщик «Формулы 1» из команды Mersedes Нико Росберг победил в Гран-при Китая. Гонки проходили сегодня, 17 апреля, в Шанхае.

Morio Даниил Квят на болиде Red Bull

Второе место занял германский гонщик из команды Ferrari Себастьян Феттель.

На третьем месте оказался российский гонщик из команды Red Bull Даниил Квят. Для него это второй пьедестал почета в карьере. Первый раз Квят поднялся на второе место пьедестала почета в Гран-при Венгрии в прошлом году.

Следующий этап нынешнего сезона «Формулы 1» — Гран-при России — пройдет в Сочи с 29 апреля по 1 мая.