Даниил Квят из Red Bull занял третье место на Гран-при Китая «Формулы 1»
Шанхай, Китай, 17 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Германский гонщик «Формулы 1» из команды Mersedes Нико Росберг победил в Гран-при Китая. Гонки проходили сегодня, 17 апреля, в Шанхае.
Morio
Даниил Квят на болиде Red Bull
Второе место занял германский гонщик из команды Ferrari Себастьян Феттель.
На третьем месте оказался российский гонщик из команды Red Bull Даниил Квят. Для него это второй пьедестал почета в карьере. Первый раз Квят поднялся на второе место пьедестала почета в Гран-при Венгрии в прошлом году.
Следующий этап нынешнего сезона «Формулы 1» — Гран-при России — пройдет в Сочи с 29 апреля по 1 мая.