Калуга, 17 апреля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В двухэтажном здании краеведческого музея трёх первых цариц Дома Романовых, расположенного в Мещовском районе Калужской области, прокуратура обнаружила наличие третьего этажа, а общая площадь здания увеличилась более чем в 2 раза — с 162,4 кв. метров до 380 кв. метров. Как сообщили 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Калужской области, администрацией Мещовского района был заключен ряд муниципальных контрактов на сумму более 13 млн рублей, предметом которых являлось проведение работ по капитальному ремонту здания музея.

Наталья Кирилловна, урождённая Нарышкина. Неизвестный художник. Конец 17 века

Между тем, в ходе работ параметры здания существенно изменились, что свидетельствуют о проведённой реконструкции, а не капремонте. В нарушение закона администрация муниципального образования не осуществила выдачу разрешения на строительство, которое давало бы право проводить реконструкцию объекта и не обеспечила проверку правильности оформления документов и осмотр объекта капитального строительства для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Все эти нарушения привели к незаконной реконструкции здания, а также незаконной его эксплуатации.

Прокурор района внес главе администрации представление и возбудил в отношении ответственного должностного лица администрации района дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство) и ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). В настоящее время, администрацией муниципального района принимаются меры по устранению нарушений закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2015 года в городе Мещовске Калужской области состоялось торжественное открытие краеведческого музея. Горожане окрестили учреждение культуры «музеем трех цариц». Первая — это Евдокия Лукьяновна Стрешнева, от которой пошел род Романовых на престоле, вторая — жена первого царя Романова Михаила Фёдоровича, мать царя Алексея Михайловича и бабушка императора Петра Алексеевича I Великого. Третья — последняя русская царица на престоле Евдокия Фёдоровна Лопухина, первая жена Петра I, мать цесаревича Алексея Петровича и бабушка императора Петра Алексеевича II. Калужская земля подарила России ещё одну царицу — Наталью Кирилловну Нарышкину, супругу царя Алексея Михайловича и мать Петра Первого.

Из федерального бюджета на создание Мещовского краеведческого музея, посвященного трем первым царицам Дома Романовых, выделено 23 млн 800 тыс. рублей. Музей располагается в здании бывшего дома братьев Тисовых, которые до революции 1917 года занимались выделкой шкур. После революции в доме проживали несколько мещовских семей. В 50-е годы здание было передано районному отделу народного образования, и в нем размещался Дом пионеров. В 80-х годах прошлого столетия в здании располагался Мещовский ДОСААФ. Более 20 лет здание не использовалось.