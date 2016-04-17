В музее трёх цариц Дома Романовых в Калуге незаконно появился ещё один этаж
Калуга, 17 апреля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В двухэтажном здании краеведческого музея трёх первых цариц Дома Романовых, расположенного в Мещовском районе Калужской области, прокуратура обнаружила наличие третьего этажа, а общая площадь здания увеличилась более чем в 2 раза — с 162,4 кв. метров до 380 кв. метров. Как сообщили 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Калужской области, администрацией Мещовского района был заключен ряд муниципальных контрактов на сумму более 13 млн рублей, предметом которых являлось проведение работ по капитальному ремонту здания музея.
Между тем, в ходе работ параметры здания существенно изменились, что свидетельствуют о проведённой реконструкции, а не капремонте. В нарушение закона администрация муниципального образования не осуществила выдачу разрешения на строительство, которое давало бы право проводить реконструкцию объекта и не обеспечила проверку правильности оформления документов и осмотр объекта капитального строительства для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Все эти нарушения привели к незаконной реконструкции здания, а также незаконной его эксплуатации.
Прокурор района внес главе администрации представление и возбудил в отношении ответственного должностного лица администрации района дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство) и ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). В настоящее время, администрацией муниципального района принимаются меры по устранению нарушений закона.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2015 года в городе Мещовске Калужской области состоялось торжественное открытие краеведческого музея. Горожане окрестили учреждение культуры «музеем трех цариц». Первая — это Евдокия Лукьяновна Стрешнева, от которой пошел род Романовых на престоле, вторая — жена первого царя Романова Михаила Фёдоровича, мать царя Алексея Михайловича и бабушка императора Петра Алексеевича I Великого. Третья — последняя русская царица на престоле Евдокия Фёдоровна Лопухина, первая жена Петра I, мать цесаревича Алексея Петровича и бабушка императора Петра Алексеевича II. Калужская земля подарила России ещё одну царицу — Наталью Кирилловну Нарышкину, супругу царя Алексея Михайловича и мать Петра Первого.
Из федерального бюджета на создание Мещовского краеведческого музея, посвященного трем первым царицам Дома Романовых, выделено 23 млн 800 тыс. рублей. Музей располагается в здании бывшего дома братьев Тисовых, которые до революции 1917 года занимались выделкой шкур. После революции в доме проживали несколько мещовских семей. В 50-е годы здание было передано районному отделу народного образования, и в нем размещался Дом пионеров. В 80-х годах прошлого столетия в здании располагался Мещовский ДОСААФ. Более 20 лет здание не использовалось.