Доха, 17 апреля, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Начало встречи представителей всех нефтедобывающих стран в Дохе (Катар) задерживается из-за требования Саудовской Аравии изменить проект соглашения по заморозке уровня добычи нефти. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают катарские СМИ.

Caleb Kimbrough Заморозка

Сообщается, что накануне, представители России, Катара, Венесуэлы и Саудовской Аравии согласовали черновой проект соглашения о заморозке добычи нефти на уровне января текущего года.

Этот документ носит рекомендательный характер и не является обязательным для исполнения. Тем не менее, все участники встречи в Дохе намерены исполнять его.

Главная встреча представителей всех нефтедобывающих стран должна начаться в Дохе сегодня. По предварительным данным, заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года страны планируют на срок до 1 октября текущего года. Затем предполагается новая встреча, где будут обсуждены итоги мер борьбы с низкими ценами на нефть.