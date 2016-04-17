Калуга, 17 апреля, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Астронавт НАСА Дэн Бербанк 16 апреля принял участие в празднике «Звездный калейдоскоп», который состоялся в этнографическом парке-музее Калужской области «Этномир «. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Этномира» Елизавета Егорцева, астронавт Дэн Бербанк — участник трёх экспедиций на МКС на кораблях НАСА «Атлантис» и российском «Союзе ТМА-22» рассказал о своём опыте космических полетов в 2000—2011 годах, а также о сотрудничестве в рамках экспедиций на международной космической станции. Во время своего выступления Бербанк также показал слайды и видео о работе на орбите и уникальные снимки из космоса.

ethnomir.ru Астронавт НАСА Дэн Бербанк

В рамках космических выходных гости парка-музея «Этномир» узнали много интересного о Солнечной системе и её планетах, о чудесах и загадках далёких галактик. В планетарии «Этномира» они полюбовались акробатическими трюками инопланетян, а в рамках мастер-класса сделали изображение Вселенной глазами австралийских аборигенов, изготовили фигурки космонавта и узелковую куклу-звездочёта.