Кито, 17 апреля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Число жертв разрушительного землетрясения в Эквадоре возросло до 77 человек. 588 граждан пострадали. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-президента Эквадора Хорхе Гласа Эспинель.

Траур

Он сообщил, что к настоящему времени власти могут подтвердить гибель 77 человек от землетрясения. 588 человек получили ранения.

Институт геофизики Эквадора сообщает, что мощное землетрясение произошло вечером 16 апреля (в Москве была уже ночь 17 апреля) у эквадорского побережья. Магнитуда позёмных толчков составила 7,8 балла.

Очаг землетрясения находился в районе города Педерналес (провинция Манаби) на глубине 20 км.

Прибрежные провинции Эквадора серьезно разрушены. Множество зданий обрушилось, повреждены дороги, мосты и линии электропередач.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа ввел в стране чрезвычайное положение. Он прервал свой визит в Италию и направляется в Эквадор.