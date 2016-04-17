Ставрополь, 17 апреля, 2016, 10:24 — ИА Регнум.



Татуировки

В Ставропольском крае возле здания районной больницы найдено тело девушки с татуировками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении следственного комитета.

Тело девушки около 20 лет с признаками насильственной смерти найдено на левом берегу реки «Кума» в районе Краевого центра специализированных видов медицинской помощи в городе Буденновске. Ее личность еще не установлена.

Накануне, 17 апреля, новость о нахождении девушки была распространена поисковыми командами в соцсетях. В комментариях к посту высказывались предположения, что девушка могла быть студенткой одного из местных техникумов. Однако не так давно она была отчислена, после чего о ней ничего не было слышно.

У девушки на теле множество приметных татуировок в готическом стиле. На внутренней стороне правого предплечья выше запястья тату в виде записи латинскими буквами в готическом стиле; на пояснице, шее и животе справа также художественные татуировки.

Следствие пытается установить личность погибшей и выяснить, кто совершил преступление. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

СКР сообщает другие приметы девушки: девушка в возрасте 16−20 лет, роста 160−165 см была одета в синие джинсы и кроссовки, полупальто серо-фиолетового цвета и бледно-зеленого кофта.

Волосы частично обесцвечены и ярко каштановые длиной не менее 20 см., в носу с левой стороны пирсинг, в ушах сережки из белого и желтого металла, в левом ухе три прокола с серьгами.

Следствие просит отозваться всех, кому что-либо известно о личности девушки и обстоятельствах ее убийства.